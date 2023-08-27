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Почетные звания присвоил Владимир Путин четырем жителям Свердловской области

Почетные звания присвоил Владимир Путин четырем жителям Свердловской области

27 августа 2023, 08:05
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания двум ученым, юристу и пожарному из Свердловской области.

Соответствующий указ был подписан главой государства 25 августа 2023 года. Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ». Свердловчанин заведует кафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева».

Юрий Коробов и Владимир Костин стали «Заслуженными деятелями науки РФ». Оба они являются докторами технических наук и главными научными сотрудниками ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН».

А Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженного работника пожарной охраны». Он работает начальником «Отряда противопожарной службы Свердловской области №12».

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#Общество#Владимир Путин#Свердловская область#Награждение#Ученые#Звание#Юрист#Пожарный#Евгения Сафина
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