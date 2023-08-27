Почетные звания присвоил Владимир Путин четырем жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
Соответствующий указ был подписан главой государства 25 августа 2023 года. Лев Лазутин получил звание «Заслуженный юрист РФ». Свердловчанин заведует кафедрой международного и европейского права ФГБУ «Уральский государственный юридический университет имени Яковлева».
Юрий Коробов и Владимир Костин стали «Заслуженными деятелями науки РФ». Оба они являются докторами технических наук и главными научными сотрудниками ФГБУ «Институт физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН».
А Владимиру Чернакову присвоено звание «Заслуженного работника пожарной охраны». Он работает начальником «Отряда противопожарной службы Свердловской области №12».