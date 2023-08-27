tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

27 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI
Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, стала виновницей массовой аварии в Екатеринбурге.

По словам очевидцев, ДТП произошло вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий. Свидетели отметили, что водитель Volkswagen была сильно пьяна. Она протаранила два автомобиля, стоявших на светофоре.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции провели медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оно показало значительное превышение нормы алкоголя в крови, пишет Ура.ру.

Пьяные супруги на иномарке устроили ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАДПассажирка такси пострадала в ДТП в Екатеринбурге«Пешеходы просто убежали»: подробности ДТП в Нижнем Тагиле с двумя пострадавшими
#ДТП#Автомобиль#Пьяный водитель#Екатеринбург#Евгения Сафина#Авария
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14