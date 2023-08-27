Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По словам очевидцев, ДТП произошло вечером 26 августа на перекрестке улицы Бисертской и переулка Звонкий. Свидетели отметили, что водитель Volkswagen была сильно пьяна. Она протаранила два автомобиля, стоявших на светофоре.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции провели медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Оно показало значительное превышение нормы алкоголя в крови, пишет Ура.ру.