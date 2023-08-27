Раскрываются удручающие последствия чрезмерного применения сервисов доставки

В эпоху высокоразвитых технологий современные люди часто уже не занимаются уборкой своих квартир, не проводят много времени за плитой, и даже не отправляются в магазины в поисках самых свежих продуктов. Множество онлайн-платформ для уборки, закупок продуктов и разнообразных товаров приходят на помощь. Однако этот восторг может иметь глубокие негодные последствия. О таком предупреждает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».