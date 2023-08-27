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Published Сегодня, 07:02

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Раскрываются удручающие последствия чрезмерного применения сервисов доставки

27 августа 2023, 07:02
Психолог Сергей Костеренко предупреждает россиян о негативных последствиях, которые могут возникнуть при частом использовании сервисов доставки.

В эпоху высокоразвитых технологий современные люди часто уже не занимаются уборкой своих квартир, не проводят много времени за плитой, и даже не отправляются в магазины в поисках самых свежих продуктов. Множество онлайн-платформ для уборки, закупок продуктов и разнообразных товаров приходят на помощь. Однако этот восторг может иметь глубокие негодные последствия. О таком предупреждает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно мнению эксперта, на первый взгляд удобство, которое предоставляют разнообразные сервисы, может привести к постепенной потере жизненной цели.

«Меньше движения — больше заболеваний. Меньше усилий — больше склонность к лености. Меньше общения — труднее адаптация. Меньше приготовления еды — утрачивается креативность, » — пояснил Костеренко в интервью с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня».

Психолог подчеркивает, что погружение в мир готовых решений может лишить людей самостоятельности и сделать их зависимыми.

«Это может привести к внутреннему неуверенности, страхам и стрессам при изменении ситуаций. Потеря активной роли в достижении целей также может вызвать потерю вкуса к жизни. Отсутствие активной участии влечет за собой отсутствие радости от достижений и ощущения прогресса. Из этого могут возникнуть проблемы с лишним весом, обменом веществ, напряженностью в отношениях с близкими и утратой жизненной мотивации, » — отметил эксперт.

Соблюдение определенного баланса, как объясняет Костеренко, поможет избежать подобных проблем.

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