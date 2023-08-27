Температурный рекорд восьмилетней давности побит в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Днем воздух прогрелся максимум до +15,9 градуса, а ночью — до +8,4 градуса. Суббота стала самым холодным днем с 2015 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.
По словам метеоролога, 27 августа, в воскресенье, ветер начнет менять направление на южное. А с понедельника ожидается усиление ветра в связи с надвигающимся циклоном. Также возрастет и количество осадков.
В Екатеринбурге 27 августа ожидается до +15 градусов и небольшие дожди. Вероятность грозы составляет 5%.