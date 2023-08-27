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Температурный рекорд восьмилетней давности побит в Екатеринбурге

Температурный рекорд восьмилетней давности побит в Екатеринбурге

27 августа 2023, 06:49
Фото: 1MI
26 августа в Екатеринбурге стало самым холодным за последние восемь лет. Среднесуточная температура составила +11 градусов.

Днем воздух прогрелся максимум до +15,9 градуса, а ночью — до +8,4 градуса. Суббота стала самым холодным днем с 2015 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.

По словам метеоролога, 27 августа, в воскресенье, ветер начнет менять направление на южное. А с понедельника ожидается усиление ветра в связи с надвигающимся циклоном. Также возрастет и количество осадков.

В Екатеринбурге 27 августа ожидается до +15 градусов и небольшие дожди. Вероятность грозы составляет 5%.

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#Температура#Погода#Синоптики#Природа#Екатеринбург#Евгения Сафина
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