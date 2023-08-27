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В Артемовском пьяный подросток на тракторе насмерть задавил пешехода

В Артемовском пьяный подросток на тракторе насмерть задавил пешехода

27 августа 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Артемовском 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения решил покататься ночью на тракторе своего отца и задавил пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП.

Авария произошла ночью у дома № 9Б на улице Мичурина. Сотрудники ГИБДД выяснили, что около 2.00 17-летний юноша управлял трактором «Т40АМ», выехал на встречную полосу движения и наехал на пешехода 1979 года рождения. Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия, но полицейские его разыскали.

Известно, что подросток по возвращении домой из ночного заведения решил покататься на тракторе отца. Транспорт стоял возле дома, а родители в это время спали. Сам юноша рассказал, что ехал по дороге с выключенными фарами и наехал на какой-то предмет. Пешехода он якобы не видел, а тело обнаружил после того, как вышел из трактора.

Затем он доехал до ночного заведения, там сообщил, что нашел на дороге человека, поехал домой и лег спать. По результатам проведенного освидетельствования Госавтоинспекторы обнаружили алкоголь — 0,554 мг/л.

В отношении родителей подростка в ПДН направлены материалы для их привлечения к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Самому водителю придется понести ответственность и за вождение в пьяном виде, и за оставление места ДТП, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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#Происшествия#Свердловская область#Смерть#ГИБДД#Пешеход#Артемовский#Трактор#Пьяный водитель#Подросток#Евгения Сафина
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