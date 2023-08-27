В Артемовском пьяный подросток на тракторе насмерть задавил пешехода

Известно, что подросток по возвращении домой из ночного заведения решил покататься на тракторе отца. Транспорт стоял возле дома, а родители в это время спали. Сам юноша рассказал, что ехал по дороге с выключенными фарами и наехал на какой-то предмет. Пешехода он якобы не видел, а тело обнаружил после того, как вышел из трактора.