В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с пьяным водителем

ДТП произошло вечером 26 августа. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении. При этом его стаж вождения составляет более 30 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был не трезвым.