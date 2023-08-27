tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с пьяным водителем

В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с пьяным водителем

27 августа 2023, 08:31
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Качканаре водитель мотоцикла попал в реанимацию с переломами бедра и ключицы после дорожной аварии. Его сбил нетрезвый мужчина за рулем Kia Rio.

ДТП произошло вечером 26 августа. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении. При этом его стаж вождения составляет более 30 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был не трезвым.

26-летнего водителя мотоцикла на карете скорой помощи госпитализировали в реанимацию с переломами ключицы и бедра. Свердловчанин находился за рулем в экипировке и шлеме. Это позволило избежать более серьезных травм.

В отношении водителя Kia Rio составлены административные протоколы за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил дорожного движения.

Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое человек погибли и пятеро пострадали в ДТП на ЕКАД«Пешеходы просто убежали»: подробности ДТП в Нижнем Тагиле с двумя пострадавшимиПьяные супруги на иномарке устроили ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге
#Больница#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Мотоцикл#Качканар#ДПС#Евгения Сафина#Авария
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14