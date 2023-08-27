В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с пьяным водителем

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
ДТП произошло вечером 26 августа. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель иномарки при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в прямом направлении. При этом его стаж вождения составляет более 30 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был не трезвым.
26-летнего водителя мотоцикла на карете скорой помощи госпитализировали в реанимацию с переломами ключицы и бедра. Свердловчанин находился за рулем в экипировке и шлеме. Это позволило избежать более серьезных травм.
В отношении водителя Kia Rio составлены административные протоколы за управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также за нарушение правил дорожного движения.