В Каменске-Уральском в больнице скончался 10-летний зацепер

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Трагедия произошла в поселке Чкаловский. При падении ребенок ударился головой об рельсы. По словам очевидцев, поезд его чуть не переехал, мальчик был не в сознании.
Зацепера медики скорой помощи госпитализировали в больницу №5, он находился в реанимации. Однако врачам не удалось спасти мальчику жизнь. Школьник скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг, пишет паблик «ЧП Каменск-Уральский» ВКонтакте.
Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.