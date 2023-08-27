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В Каменске-Уральском в больнице скончался 10-летний зацепер

В Каменске-Уральском в больнице скончался 10-летний зацепер

27 августа 2023, 10:08
Фото: 1MI
В больнице Каменска-Уральского скончался 10-летний мальчик. 24 августа он зацепился за поезд, чтобы покататься, но упал на рельсы.

Трагедия произошла в поселке Чкаловский. При падении ребенок ударился головой об рельсы. По словам очевидцев, поезд его чуть не переехал, мальчик был не в сознании.

Зацепера медики скорой помощи госпитализировали в больницу №5, он находился в реанимации. Однако врачам не удалось спасти мальчику жизнь. Школьник скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в мозг, пишет паблик «ЧП Каменск-Уральский» ВКонтакте.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Ребенок#Травма#Больница#Свердловская область#Смерть#Поезд#Евгения Сафина
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