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Published Сегодня, 13:59

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В Нижнем Тагиле ожидаются ливни, а в Артемовском трактор задавил пешехода

В Нижнем Тагиле ожидаются ливни, а в Артемовском трактор задавил пешехода

27 августа 2023, 13:59
Фото: 1MI
Дожди и холодную погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле в конце лета, а в Артемовском пьяный подросток задавил пешехода на тракторе. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 и 27 августа.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался травмированием мальчика на качели в Нижнем Тагиле. Школьник упал и сломал голень во дворе дома № 23 на улице Попова. Ребенок был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Бастрыкину доложат о пострадавшем на качели ребенке из Нижнего Тагила
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В Артемовском пьяный подросток после посещения ночного заведения решил покататься ночью на тракторе своего отца. Он ехал с выключенными фарами, насмерть задавил пешехода, скрылся с места ДТП и лег спать.

В Артемовском пьяный подросток на тракторе насмерть задавил пешехода
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Сильные дожди и холодную погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле в конце августа. Днем воздух будет прогреваться не более, чем до +15 градусов. Также ожидается северный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Ливни и холода ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле
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Девочку без шлема вез мужчина на электровелосипеде по проезжей части на Вагонке в Нижнем Тагиле. В ГИБДД отметили, что таким образом он подвергал опасности жизнь и здоровье ребенка, а также нарушал правила дорожного движения.

Отец вез девочку без шлема на Вагонке в Нижнем Тагиле
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10-летний зацепер умер в реанимации больницы Каменска-Уральского. Он был госпитализирован после того, как упал с вагона на железнодорожные рельсы и стукнулся головой.

В Каменске-Уральском в больнице скончался 10-летний зацепер
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