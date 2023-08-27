В Нижнем Тагиле ожидаются ливни, а в Артемовском трактор задавил пешехода

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался травмированием мальчика на качели в Нижнем Тагиле. Школьник упал и сломал голень во дворе дома № 23 на улице Попова. Ребенок был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В Артемовском пьяный подросток после посещения ночного заведения решил покататься ночью на тракторе своего отца. Он ехал с выключенными фарами, насмерть задавил пешехода, скрылся с места ДТП и лег спать.
Сильные дожди и холодную погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле в конце августа. Днем воздух будет прогреваться не более, чем до +15 градусов. Также ожидается северный ветер с порывами до 13 метров в секунду.
Девочку без шлема вез мужчина на электровелосипеде по проезжей части на Вагонке в Нижнем Тагиле. В ГИБДД отметили, что таким образом он подвергал опасности жизнь и здоровье ребенка, а также нарушал правила дорожного движения.
10-летний зацепер умер в реанимации больницы Каменска-Уральского. Он был госпитализирован после того, как упал с вагона на железнодорожные рельсы и стукнулся головой.