В Первоуральске водитель минивэна врезалась в «ГАЗель» у ж/д переезда и погибла

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Водитель грузовика остановился перед железнодорожным переездом, так как горел красный свет. В это время в «ГАЗель» врезалась иномарка, за рулем которой находилась женщина. В результате аварии она скончалась.
Один пассажир минивэна доставлен в больницу, еще трое отпущены домой после осмотра медиков. Водитель «ГАЗели» был в салоне один, он не пострадал.
Во время ДТП в Nissan Serena находилось семь человек. Была ли водитель пьяна, покажет химико-биологическая экспертиза. Сейчас правоохранители проводят проверку, сообщает УГИБДД по Свердловской области.