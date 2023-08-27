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В Первоуральске водитель минивэна врезалась в «ГАЗель» у ж/д переезда и погибла

В Первоуральске водитель минивэна врезалась в «ГАЗель» у ж/д переезда и погибла

27 августа 2023, 08:54
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Утром 27 августа женщина за рулем минивэна Nissan Serena врезалась в «ГАЗель» и погибла на месте аварии. ДТП произошло в Первоуральске около железнодорожного переезда.

Водитель грузовика остановился перед железнодорожным переездом, так как горел красный свет. В это время в «ГАЗель» врезалась иномарка, за рулем которой находилась женщина. В результате аварии она скончалась.

Один пассажир минивэна доставлен в больницу, еще трое отпущены домой после осмотра медиков. Водитель «ГАЗели» был в салоне один, он не пострадал.

Во время ДТП в Nissan Serena находилось семь человек. Была ли водитель пьяна, покажет химико-биологическая экспертиза. Сейчас правоохранители проводят проверку, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

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#Первоуральск#ДТП#Свердловская область#Смерть#Железная дорога#Евгения Сафина#Авария#Погибшая
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