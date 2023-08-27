В Следственном комитете официально подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Расследование уголовного дела продолжается. Готовы результаты молекулярно-генетических экспертиз и установлены личности погибших. Они соответствуют списку, который был заявлен в полетном листе, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
Напомним, после крушения авиасудна заведено уголовное за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Частный самолет Embraer Legacy разбился 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.