В Следственном комитете официально подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Напомним, после крушения авиасудна заведено уголовное за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Частный самолет Embraer Legacy разбился 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.