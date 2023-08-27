tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Следственном комитете официально подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

В Следственном комитете официально подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

27 августа 2023, 11:26
Фото: 1MI
В СКР официально подтвердили гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета в Тверской области. Он разбился 23 августа.

Расследование уголовного дела продолжается. Готовы результаты молекулярно-генетических экспертиз и установлены личности погибших. Они соответствуют списку, который был заявлен в полетном листе, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Напомним, после крушения авиасудна заведено уголовное за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Частный самолет Embraer Legacy разбился 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Путин выразил соболезнования по поводу гибели 10 человек в самолете Пригожина
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин выразил соболезнования по поводу гибели 10 человек в самолете ПригожинаСамолет потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значился ПригожинПогибшего Пригожина опознали по косвенным признакам
#Следственный комитет#Россия#Смерть#Экспертиза#Евгений Пригожин#Евгения Сафина#ЧВК "Вагнер"#Крушение самолета Евгения Пригожина 23 августа 2023 года#Подтверждение
Подпишитесь
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14