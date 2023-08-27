Житель Екатеринбурга угнал электрокар из Шарташского лесопарка

В администрации парка сообщили, что молодой человек утром 26 августа сломал замок у электрокара, сел за руль и поехал в сторону ЖБИ. Там екатеринбуржец его бросил и скрылся. Транспорт нашли, а теперь разыскивают и угонщика. Заявление в полицию уже составили, однако подавать его пока не стали, так как похищенное было обнаружено, пишет Е1.