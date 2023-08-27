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Житель Екатеринбурга угнал электрокар из Шарташского лесопарка

Житель Екатеринбурга угнал электрокар из Шарташского лесопарка

27 августа 2023, 06:19
Фото: 1MI
Неизвестный мужчина угнал электрокар из Шарташского лесопарка в Екатеринбурге, а затем бросил транспортное средство.

В администрации парка сообщили, что молодой человек утром 26 августа сломал замок у электрокара, сел за руль и поехал в сторону ЖБИ. Там екатеринбуржец его бросил и скрылся. Транспорт нашли, а теперь разыскивают и угонщика. Заявление в полицию уже составили, однако подавать его пока не стали, так как похищенное было обнаружено, пишет Е1.

Напомним, 17 августа в Нижнем Тагиле злоумышленники угнали автомобиль со двора дома на улице Черных. По данному факту полиция проводит проверку.

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#Происшествия#Полиция#Угон#Екатеринбург#Лесопарк#Евгения Сафина
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