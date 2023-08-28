12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю. Почти 60% — дети

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
При этом большая часть заболевших — дети. Их доля составляет 58% от общего числа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За неделю в лабораториях специалисты обследовали 23 человека. Доминирующим признан риновирус. Он выявлен у четверти заболевших. Также выделены аденовирусы и парагрипп.
Больше всего заболевших в Богдановиче, Полевском, Сысерти, Сухом Логу, Первоуральске.
Эпидемиологи в связи с этим напомниди о мерах профилактики. В честности, рекомендуется при появлении признаков простуды обращаться за медпомощью, регулярно мыть руки и обрабатывать их спиртомодержащим средством.