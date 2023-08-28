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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю

12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю. Почти 60% — дети

28 августа 2023, 12:30
Фото: 1MI

12 тысяч случаев ОРВИ выявлены в Свердловской области за неделю

За прошлую неделю в Свердловской области зафиксировано 12 тысяч случаев ОРВИ. Этот показатель больше на 9% по сравнению с прошлой неделей.

При этом большая часть заболевших — дети. Их доля составляет 58% от общего числа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю в лабораториях специалисты обследовали 23 человека. Доминирующим признан риновирус. Он выявлен у четверти заболевших. Также выделены аденовирусы и парагрипп.

Больше всего заболевших в Богдановиче, Полевском, Сысерти, Сухом Логу, Первоуральске.

Эпидемиологи в связи с этим напомниди о мерах профилактики. В честности, рекомендуется при появлении признаков простуды обращаться за медпомощью, регулярно мыть руки и обрабатывать их спиртомодержащим средством.

#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Заболеваемость#ОРВИ#Ирина Кирилова
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