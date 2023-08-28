168 тонн цветов завезли на Урал к 1 сентября

16 тонн было доставлено в аэропорт из Армении. Из Еревана в Екатеринбург каждый день прилетают специальные рейсы со свежесрезанными растениями. Однако основная масса товара доставляется автотранспортом. Таким образом к 1 сентября привезли 152 тонны гербер, роз, гвоздик, хризантем и альстромерий. Основные поставщики — Нидерланды и Эквадор.