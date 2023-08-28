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168 тонн цветов завезли на Урал к 1 сентября

168 тонн цветов завезли на Урал к 1 сентября

28 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
В августе 2023 года три партии цветов прошли таможенный контроль в аэропорту Кольцово. Их общий вес составил 168 тонн, а стоимость — 1,2 миллиона долларов.

16 тонн было доставлено в аэропорт из Армении. Из Еревана в Екатеринбург каждый день прилетают специальные рейсы со свежесрезанными растениями. Однако основная масса товара доставляется автотранспортом. Таким образом к 1 сентября привезли 152 тонны гербер, роз, гвоздик, хризантем и альстромерий. Основные поставщики — Нидерланды и Эквадор.

Таможенники тщательно проверяют грузы на соответствие количеству и ассортимента. Затем цветы отправляют в торговые точки по всему Уральскому региону в автомобилях с системой охлаждения.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, после введения санкций российский рынок испытывал проблемы с поставками цветов. Однако сейчас появились новые поставщики, которые имеют хорошие перспективы.

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#Экономика#Свердловская область#Таможня#Цветы#Евгения Сафина#1 сентября
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