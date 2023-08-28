Азербайджан направил ноту протеста России из-за мероприятия в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
В посольстве Азербайджана отметили, что данное мероприятие «пропагандирует сепаратизм» и не соответствует духу союзничества между обеими странами, рассказали в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.
Кроме того, посол Полад Бюльбюль оглы прислал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву протестное письмо. Теперь иностранные дипломаты ожидают ответ представителей России.
Напомним, в начале лета 2023 года в Екатеринбурге начало работу консульство Казахстана.