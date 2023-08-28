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Азербайджан направил ноту протеста России из-за мероприятия в Екатеринбурге

Азербайджан направил ноту протеста России из-за мероприятия в Екатеринбурге

28 августа 2023, 06:01
Фото: 1MI
Посольство Азербайджана направило в Министерство иностранных дел РФ ноту протеста из-за мероприятия в Екатеринбурге, посвященного «30-летию образования Талыш-Муганской автономной Республики», которое состоялось 7 августа 2023 года.

В посольстве Азербайджана отметили, что данное мероприятие «пропагандирует сепаратизм» и не соответствует духу союзничества между обеими странами, рассказали в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

Кроме того, посол Полад Бюльбюль оглы прислал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву протестное письмо. Теперь иностранные дипломаты ожидают ответ представителей России.

Напомним, в начале лета 2023 года в Екатеринбурге начало работу консульство Казахстана.

Консульство Казахстана будет открыто в Екатеринбурге к началу лета
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