Банк ДОМ. РФ определил регионы — лидеры по ИТ-ипотеке

По словам Алексея Косякова, ипотека в Банке ДОМ.РФ все больше переходит в цифровой формат. Недавно банк стал первым на рынке, предлагающим услугу кредитования по QR-коду. Теперь клиенты могут провести сделку без заполнения анкеты и предоставления документов — им достаточно просканировать QR-код, и они получат комплексное решение банка по всем доступным ипотечным программам всего за несколько минут.