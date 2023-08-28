Банк ДОМ. РФ определил регионы — лидеры по ИТ-ипотеке

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
С момента запуска программы в мае 2022 года банк уже выдал около 3500 кредитов на общую сумму примерно 35 миллиардов рублей.
Лидерами по кредитованию IT-специалистов в текущем году являются Москва (сумма займов составляет 10,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (2,7 миллиарда рублей), Подмосковье (2 миллиарда рублей), Новосибирская (1 миллиард рублей) и Свердловская (800 миллионов рублей) области. В топ-10 также входят Республика Татарстан (около 800 миллионов рублей), Нижегородская (700 миллионов рублей) и Самарская (600 миллионов рублей) области, Краснодарский край (450 миллионов рублей) и Воронежская область (400 миллионов рублей).
Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил: «Программа для ИТ-специалистов — профессионально направленная, отличается по структуре спроса и клиентским предпочтениям. Здесь у клиентов высокий спрос на цифровые решения. Так, в сделках с начала года больше 85% клиентов воспользовались дистанционным подтверждением кредитоспособности, 75% — электронной регистрацией в Росреестре, а 60% — подали заявку дистанционно».
По словам Алексея Косякова, ипотека в Банке ДОМ.РФ все больше переходит в цифровой формат. Недавно банк стал первым на рынке, предлагающим услугу кредитования по QR-коду. Теперь клиенты могут провести сделку без заполнения анкеты и предоставления документов — им достаточно просканировать QR-код, и они получат комплексное решение банка по всем доступным ипотечным программам всего за несколько минут.