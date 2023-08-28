Байкер влетел в стену у Храма-на-крови в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Два мотоциклиста ехали к храму, один из них решил прокатиться на заднем колесе. В итоге молодой человек потерял управление, наехал на бордюр и, упав, пролетел к зданию и врезался в стену. При этом он чуть не сбил прохожего, пишет Е1.
Вокруг пострадавшего стали суетиться люди. По словам очевидцев, юноша мог говорить и шевелить руками.
Напомним, 26 августа 2023 года в Качканаре мотоциклиста сбил пьяный водитель, который ехал на иномарке. Пострадавшему диагностировали переломы ключицы и бедра и госпитализировали его в реанимацию.