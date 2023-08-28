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Байкер влетел в стену у Храма-на-крови в Екатеринбурге

Байкер влетел в стену у Храма-на-крови в Екатеринбурге

28 августа 2023, 03:22
Фото: Е1
Мотоциклист, не справившись с управлением, влетел в стену в Екатеринбурге у Храма-на-крови. Авария произошла вечером 27 августа 2023 года.

Два мотоциклиста ехали к храму, один из них решил прокатиться на заднем колесе. В итоге молодой человек потерял управление, наехал на бордюр и, упав, пролетел к зданию и врезался в стену. При этом он чуть не сбил прохожего, пишет Е1.

Фото: Е1

Вокруг пострадавшего стали суетиться люди. По словам очевидцев, юноша мог говорить и шевелить руками.

Напомним, 26 августа 2023 года в Качканаре мотоциклиста сбил пьяный водитель, который ехал на иномарке. Пострадавшему диагностировали переломы ключицы и бедра и госпитализировали его в реанимацию.

В Качканаре мотоциклист попал в реанимацию после ДТП с пьяным водителем
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