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Режим работы светофоров предложено изменить на двух перекрестках Нижнего Тагила

Больше 200 человек пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле с начала года

28 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI

Режим работы светофоров предложено изменить на двух перекрестках Нижнего Тагила

Еще на двух перекрестках Нижнего Тагила планируется изменить режим работы светофоров.

Решено это сделать в связи с ростом числа аварий на дорогах. По словам и. о. главы тагильского ГИБДД Сергея Бернгардта, одной из проблем является наличие перекрестков, где водители не предоставляют преимущества в движении транспорту.

Бернгардт отмечает, что с начала 2023 года уже произошли 163 ДТП, в которых травмировались 208 человек. При этом по причине непредоставления преимущества зарегистрированы 36 ДТП. В них пострадали 51 человек, в том числе 7 детей.

В связи с этим ГИБДД предлагает выделить отдельные фазы для движения налево на некоторых перекрестках. Первый — это перекресток улиц Пархоменко и Серова, а второй — на повороте к DEPO.

Специалисты центра организации дорожного движения Нижнего Тагила утверждают, что при выделении на этих светофорах дополнительной фазы, приведет к увеличению цикла работы светофора. Из-за этого будут скапливаться пробки. Кроме того, изменение движения на Пархоменко — Серова потребует дополнительных средств, так как установленные там светофоры работают с 1994 года. Им требуется модернизация, рассказал директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил рассмотреть возможность внесения изменений. Также он дал задание изыскать средства на модернизацию оборудования, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Режим работы светофоров поменяют на перекрестке на Гальянке в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Движение#Светофоры#Ирина Кирилова
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