Братья Мазараки: неожиданные факты древней дворянской семьи

Князь Сергей Волконский, участник битвы при Суассоне немного ни мало заслугу во взятии города видел в роли Мазараки и так писал о нем в своих воспоминаниях: «„Капитан Мазараки стал оныя „ворота“ громить ядрами, и вскоре ворота в дребезги, и доступ в город был совершенно открыт»…