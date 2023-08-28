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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Герб дворянского рода польского происхождения Мазараки

Братья Мазараки: неожиданные факты древней дворянской семьи

28 августа 2023, 06:32
Фото: википедия
Герб дворянского рода польского происхождения Мазараки
История дворянства содержит примеры того, как талантливый представитель семьи может прославить свой род и обеспечить его достатком. Наш рассказ будет о братьях Мазараки — все они были успешны, прославили свою семью и оказали влияние на ход истории государства Российского.

Солнце

Династия Мазараки имеет польское происхождение, а отсчет свой ведет начиная с 17 века. Упоминания о представителях рода встречаются в родословных дворянских книгах Царства Польского, а также ряда российских губерний, среди них Киевская, Черниговская, Екатеринославская, Полтавская и Бессарабская.

По оценкам разных исследователей, начиная с 1333 года семья объединила 26 поколений, 479 прямых потомков.

История семьи содержит много славных имен и свершений. Не даром главный знак семейного герба — солнце.

Мы же остановимся на том периоде семьи, когда она была представлена дворянами — братьями Мазараки. Необычный и славный путь которых достоин отдельного рассказа.

Ритуал Мазараки

Говоря о братьях Мазараки нельзя не упомянуть их отца — Семена Мазараки (1787—1854). Его имя тесно переплетено с успехами страны на военном поприще, в промышленном производстве.

Военная карьера Семена Мазараки без преувеличения была блестящей. Отличился он в бою против армии французов при Прейсиш-Эйлау (Восточная Пруссия), а также при Суассоне. Был представлен к правительственным наградам — ордену св. Анны 4-й степени, св. Владимира 4-й степени с бантом, ордену св. Анны 2-й степени, прусскому ордену «Pour le Mérite», ордену св. Георгия 4-й степени.

Князь Сергей Волконский, участник битвы при Суассоне немного ни мало заслугу во взятии города видел в роли Мазараки и так писал о нем в своих воспоминаниях: «„Капитан Мазараки стал оныя „ворота“ громить ядрами, и вскоре ворота в дребезги, и доступ в город был совершенно открыт»…

Мазараки оказался успешен во всех делах, за которые брался. Тут впору задуматься о том, что существовал «ритуал Мазараки», позже он проявился в судьбах его детей — братья Мазараки добились не меньших успехов.

Выйдя в отставку в чине генерал-майора, Семен Мазараки возглавил и много лет успешно управлял крупнейшими российскими предприятиями того времени — Казанским пороховым заводом и Сестрорецким оружейным заводом.

Успехи Семена Мазараки были отмечены на самом высоком уровне. Высочайшим приказом Мазараки назначили заседающим в Общее Присутствие Артиллерийского Департамента Военного министерства.

Семён Семёнович МазаракиСемён Семёнович Мазараки
Семён Семёнович Мазараки
Фото: википедия

Вклад Мазараки в культурное наследие страны

Братья Мазараки пошли по стопам отца. Каждый из них, также как и отец, закончил Пажеский Его Императорского Величества корпус, затем братья служили, принимали участие в военных действиях, отдавая долг стране.

Два брата Семён и Илья прослужили в армии несколько лет, затем вышли в отставку в чине полковника. Третий брат Илья после отставки от дел военных не удалился и продолжил служение стране уже как директор Воронежского попечительского комитета о тюрьмах.

На долю четвертого брата Николая выпали самые суровые испытания, ему не раз и не два пришлось оказаться в самой гуще театра военных действий. Венгрия, Кавказ, Севастополь — это лишь часть списка горячих точек того времени, где он побывал.

И, наконец, судьба пятого брата Андриана стала самым ярким подтверждением факта того, что существует «ритуал Мазараки». Как и другие братья Мазараки, он отслужил в армии и довольно успешно. Выйдя в отставку, Андриан посвятил себя двум дорогим для него занятиям — воспитанию единственной любимой дочери и развитию культурного наследия родного края.

Адриан много музицировал, принимал участие в концертах как пианист и скрипач. Открыл в Воронеже общедоступную музыкальную школу, предоставил возможность проведения репетиций хора Музыкального общества.

Благодаря трудам исследователей мы знаем, что древний дворянский род Мазараки играл важнейшую роль во многих сферах жизни страны. А ритуал Мазараки, повторившись ни единожды в судьбе этого прославленного рода, до сих пор остается предметом изысканий многих современных историков.

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