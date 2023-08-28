Чиновник ответил Собчак на обвинения в полчищах мух в свердловском поселке

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Деревня Походилова дает рекордные удои молока благодаря навозу на полях. Именно они попали в поле зрения Ксении Собчак. По поводу мух, на которых жаловались местные жители, глава поселка заявил, что это может быть их вина.
По его словам, журналистка не рассказывает о том, что коровы дают по 12 тонн молока в год, а также одна несушка дает 340 яиц в год.
Говорят, что пометом [земли] портим. Но ведь мы получаем зерно, кормим коров и получаем молоко высшего качества, которое идет на питание детям! Наши поля дают по 60-70 центнеров с гектара, — заметил Едигарев.
Поля, на которые жаловались Ксении Собчак, располагаются недалеко от деревни Походилова. Их арендует Свердловская птицефабрика. На них выращивают овес, пшеницу, ячмень и так далее. Все это идет на корм птицам. Отходы с фабрики привозят на поля для удобрения. Однако жители деревни считают, что из-за помета в домах много мух.
По словам главы Сосновского, помет сразу запахивается после привоза и на поверхности не остается. Он отметил, что на свежем помете мухи не живут. Кроме того, по его словам, мухи на полях действительно есть, но их не так много.
Едигарев добавил, что при поступлении жалоб от жителей деревни он лично выедет на место.