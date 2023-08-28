Дорогу перекроют на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перед 1 сентября

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Работы на участке от автомобильной дороги по улице Металлургов до дома № 2В по улице Металлургов будет проводить «Тагилэнерго». Новая схема движения уже согласована с управлением городским хозяйством Нижнего Тагила, она будет направлена в ГИБДД. До закрытия участка предприятию необходимо установить дорожные знаки.
Напомним, на Вагонке в Нижнем Тагиле до 28 сентября перекрыта улица Сибирская от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. Там ремонтируют водопровод.