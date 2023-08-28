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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Дорогу перекроют на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перед 1 сентября

Дорогу перекроют на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перед 1 сентября

28 августа 2023, 12:09
Фото: 1MI
Часть дублера улицы Шевченко в Нижнем Тагиле будет перекрыт с 31 августа по 3 сентября.

Работы на участке от автомобильной дороги по улице Металлургов до дома № 2В по улице Металлургов будет проводить «Тагилэнерго». Новая схема движения уже согласована с управлением городским хозяйством Нижнего Тагила, она будет направлена в ГИБДД. До закрытия участка предприятию необходимо установить дорожные знаки.

Напомним, на Вагонке в Нижнем Тагиле до 28 сентября перекрыта улица Сибирская от проспекта Вагоностроителей до улицы Мечникова. Там ремонтируют водопровод.

Дорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют на месяц
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