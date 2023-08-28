Эксперт рассказала, как правильно мотивировать граждан разделять отходы

В интервью для RuNews24.ru Ивченко отметила, что каждый должен обнаружить свою выгоду и понять свои мотивы для такого подхода. Она указала на разные виды мотивации, которые могут быть у разных людей. Например, некоторые хотят обеспечить чистую планету для своих детей или желают сохранить чистоту и красоту в своем городе. Другие могут быть мотивированы финансовыми выгодами, понимая, что сдача отходов позволяет экономить на вывозе смешанного мусора. Есть и другие причины, которые могут быть у людей.