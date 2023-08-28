Эксперт рассказала, как правильно мотивировать граждан разделять отходы

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В интервью для RuNews24.ru Ивченко отметила, что каждый должен обнаружить свою выгоду и понять свои мотивы для такого подхода. Она указала на разные виды мотивации, которые могут быть у разных людей. Например, некоторые хотят обеспечить чистую планету для своих детей или желают сохранить чистоту и красоту в своем городе. Другие могут быть мотивированы финансовыми выгодами, понимая, что сдача отходов позволяет экономить на вывозе смешанного мусора. Есть и другие причины, которые могут быть у людей.
Ивченко также подчеркнула, что для достижения успеха необходимо применять разные подходы и мотивировать людей правильно. Просто установка контейнеров недостаточна. Важно объяснять и информировать, а также отвечать на вопросы людей. Нужно объяснять, зачем это делается, и убеждать людей. Разные люди могут быть мотивированы разными аспектами, будь то финансовая выгода, чистое будущее или ценности, будущее их детей, проблема запахов или экологическая ситуация.
Помимо этого, необходимо проявлять ответственность и общественную активность. Важно следить за использованием инфраструктуры с умом и укладывать отходы в соответствующие контейнеры. Ивченко указала, что информация на контейнерах может быть более подробной, а в жилых зданиях можно проводить просветительскую работу, разъясняя жильцам, как правильно разделять отходы и где находится ближайший контейнер.
Если что-то не понятно или не соответствует требованиям, нужно, чтобы было куда обратиться за помощью. Доступность информации помогает повысить доверие и мотивацию к сортировке отходов, поскольку никому не хочется заниматься этим впустую.