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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Эксперт рассказала, как правильно мотивировать граждан разделять отходы

28 августа 2023, 19:03
Глава экологической организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко поделилась своими мыслями о том, как научить людей ответственно относиться к сортировке бытовых отходов.

В интервью для RuNews24.ru Ивченко отметила, что каждый должен обнаружить свою выгоду и понять свои мотивы для такого подхода. Она указала на разные виды мотивации, которые могут быть у разных людей. Например, некоторые хотят обеспечить чистую планету для своих детей или желают сохранить чистоту и красоту в своем городе. Другие могут быть мотивированы финансовыми выгодами, понимая, что сдача отходов позволяет экономить на вывозе смешанного мусора. Есть и другие причины, которые могут быть у людей.

Ивченко также подчеркнула, что для достижения успеха необходимо применять разные подходы и мотивировать людей правильно. Просто установка контейнеров недостаточна. Важно объяснять и информировать, а также отвечать на вопросы людей. Нужно объяснять, зачем это делается, и убеждать людей. Разные люди могут быть мотивированы разными аспектами, будь то финансовая выгода, чистое будущее или ценности, будущее их детей, проблема запахов или экологическая ситуация.

Помимо этого, необходимо проявлять ответственность и общественную активность. Важно следить за использованием инфраструктуры с умом и укладывать отходы в соответствующие контейнеры. Ивченко указала, что информация на контейнерах может быть более подробной, а в жилых зданиях можно проводить просветительскую работу, разъясняя жильцам, как правильно разделять отходы и где находится ближайший контейнер.

Если что-то не понятно или не соответствует требованиям, нужно, чтобы было куда обратиться за помощью. Доступность информации помогает повысить доверие и мотивацию к сортировке отходов, поскольку никому не хочется заниматься этим впустую.

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