tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Эксперт рассказала об эмоциональном выгорании у мам

28 августа 2023, 18:48
Изматывающая утомленность имеет сильное воздействие на наш организм, как физически, так и эмоционально. Это состояние может возникать не только у молодых мам, недавно родивших ребенка, но и у женщин, воспитывающих детей более старшего возраста.

По словам психолога Лилии Шуваловой, причины и ситуации, которые могут привести к этому состоянию, очень разнообразны, и могут вызывать серьезные проблемы, вплоть до неврозов и депрессии. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Не зависимо от причин, эмоциональное выгорание всегда сопровождается снижением социальной активности и изменением общего эмоционального состояния. Веселая и активная женщина может превратиться в замкнутую и раздражительную личность.

Это состояние также может повлиять на интимную сферу. Женщина может испытывать проблемы с либидо или полностью терять интерес к сексуальной активности. Изменения в гормональном фоне, особенно после рождения ребенка, могут усугубить эту ситуацию. Недопонимание со стороны партнера только ухудшает эмоциональное состояние женщины и может привести к конфликтам между супругами.

Также во время эмоционального выгорания женщине часто не хватает времени и сил следить за своим внешним видом. Она может носить неаккуратную одежду и пренебрегать гигиеной. Красивая и ухоженная женщина может превратиться в небрежно одетого человека с запущенными волосами.

Качество сна также сильно изменяется. Молодые мамы испытывают дефицит сна из-за режима кормления и бодрствования ребенка, что является серьезным стрессом для организма. Работающие мамы с детьми постарше тоже не всегда могут получить достаточно сна.

Одной из проблем многих мам является то, что некоторые семьи все еще считают, что воспитание детей, приготовление еды и уборка — это исключительно женская обязанность, не принимая во внимание то, что женщина также работает. Возвращаясь с работы, женщина вынуждена заниматься домашними делами, что негативно сказывается на ее самочувствии и возможности отдохнуть.

Пик эмоционального выгорания сопровождается симптомами, похожими на депрессию. Могут возникать странные навязчивые мысли и действия, например, необходимость постоянно мыть полы или руки. Иногда аккуратные люди, наоборот, перестают следить за порядком в своих домах из-за отсутствия сил и энергии.

Самым страшным симптомом эмоционального выгорания является ненависть, вспышки ярости и агрессии по отношению к собственному ребенку. Это очень сложное состояние для женщины и может иметь серьезные последствия для ребенка.

Существуют факторы, которые усиливают это состояние, такие как равнодушие и эгоизм близких и партнера, а также ожидания общества. Они могут привести к серьезным последствиям, где главной жертвой становится беззащитный ребенок.

Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Сегодня, 06:35
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:47
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Сегодня, 12:24
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Сегодня, 08:11
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Сегодня, 10:39
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Сегодня, 09:50