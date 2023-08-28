Эксперт рассказала об эмоциональном выгорании у мам

Это состояние также может повлиять на интимную сферу. Женщина может испытывать проблемы с либидо или полностью терять интерес к сексуальной активности. Изменения в гормональном фоне, особенно после рождения ребенка, могут усугубить эту ситуацию. Недопонимание со стороны партнера только ухудшает эмоциональное состояние женщины и может привести к конфликтам между супругами.