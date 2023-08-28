Эксперт рассказала об эмоциональном выгорании у мам

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
По словам психолога Лилии Шуваловой, причины и ситуации, которые могут привести к этому состоянию, очень разнообразны, и могут вызывать серьезные проблемы, вплоть до неврозов и депрессии. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Не зависимо от причин, эмоциональное выгорание всегда сопровождается снижением социальной активности и изменением общего эмоционального состояния. Веселая и активная женщина может превратиться в замкнутую и раздражительную личность.
Это состояние также может повлиять на интимную сферу. Женщина может испытывать проблемы с либидо или полностью терять интерес к сексуальной активности. Изменения в гормональном фоне, особенно после рождения ребенка, могут усугубить эту ситуацию. Недопонимание со стороны партнера только ухудшает эмоциональное состояние женщины и может привести к конфликтам между супругами.
Также во время эмоционального выгорания женщине часто не хватает времени и сил следить за своим внешним видом. Она может носить неаккуратную одежду и пренебрегать гигиеной. Красивая и ухоженная женщина может превратиться в небрежно одетого человека с запущенными волосами.
Качество сна также сильно изменяется. Молодые мамы испытывают дефицит сна из-за режима кормления и бодрствования ребенка, что является серьезным стрессом для организма. Работающие мамы с детьми постарше тоже не всегда могут получить достаточно сна.
Одной из проблем многих мам является то, что некоторые семьи все еще считают, что воспитание детей, приготовление еды и уборка — это исключительно женская обязанность, не принимая во внимание то, что женщина также работает. Возвращаясь с работы, женщина вынуждена заниматься домашними делами, что негативно сказывается на ее самочувствии и возможности отдохнуть.
Пик эмоционального выгорания сопровождается симптомами, похожими на депрессию. Могут возникать странные навязчивые мысли и действия, например, необходимость постоянно мыть полы или руки. Иногда аккуратные люди, наоборот, перестают следить за порядком в своих домах из-за отсутствия сил и энергии.
Самым страшным симптомом эмоционального выгорания является ненависть, вспышки ярости и агрессии по отношению к собственному ребенку. Это очень сложное состояние для женщины и может иметь серьезные последствия для ребенка.
Существуют факторы, которые усиливают это состояние, такие как равнодушие и эгоизм близких и партнера, а также ожидания общества. Они могут привести к серьезным последствиям, где главной жертвой становится беззащитный ребенок.