Форум БРИКС «Облачный город» собрал гостей из 30 стран

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На площадке форума встретились представители 30 стран мира. Гости из Индии и Филиппин, спикеры пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?», вместе с ведущими экспертами России в сфере VR, AR и нейросетей обсуждали ключевой вопрос — повышение доступности достижений цивилизации для населения всего мира, пишет ridus.ru.
Как заявил представитель Бангладеш (Индия) Мухаммад Юнус, нобелевский лауреат 2006 года, банкир, профессор-экономист, искусственный интеллект способен стать помощником для людей в борьбе с бедностью.
Ученый отметил, что вопрос бедности постоянно поднимается при обсуждении будущего передовых технологий. «Многие из вас знают, что я изначально старался сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны как можно более широкому кругу людей. Но сейчас банки решают, могут ли они выдать кредиты людям или нет. Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — сказал он.
Он подчеркнул, что именно люди должны найти эффективное применение технологическим инновациям в вопросе борьбы с бедностью, поскольку искусственный интеллект не способен мыслить самостоятельно и может быть лишь орудием в руках человека, помогающим изменить мир к лучшему.
Тема экономики станет главной для второго дня форума, когда состоится сессия «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов». При участии представителя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга, председателя комитета по новой национальной политике сотрудничества индийского Министерства сотрудничества Суреша Прабху и президента «Ростелекома» Михаила Осеевского будет обсуждаться влияние, которое оказывает цифровая революция на экономические процессы. Также участники сессии затронут перспективы, открывающиеся перед предприятиями и инвесторами на рынке городских технологий, обсудят наиболее яркие изменения, наблюдаемые в ряде отраслей, и роль бизнеса в цифровизации городской среды.