Форум БРИКС «Облачный город» собрал гостей из 30 стран

Ученый отметил, что вопрос бедности постоянно поднимается при обсуждении будущего передовых технологий. «Многие из вас знают, что я изначально старался сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны как можно более широкому кругу людей. Но сейчас банки решают, могут ли они выдать кредиты людям или нет. Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — сказал он.