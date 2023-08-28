tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Гражданка США из Нижнего Тагила пыталась нелегально провезти в Кольцово 6 млн рублей

Гражданка США из Нижнего Тагила пыталась нелегально провезти в Кольцово 6 млн рублей

28 августа 2023, 13:01
Фото: 1MI
Уроженка Нижнего Тагила, проживающая на данный момент в США, пыталась пронести в аэропорту Кольцово шесть миллионов незадекларированных рублей в долларах. Ее задержали таможенники.

Сейчас женщина живет в США и имеет двойное гражданство. У нее есть муж и ребенок. В Россию она прилетела рейсом из Стамбула в Екатеринбург.

Однако сотрудники таможни обнаружили, что у женщины были наличные деньги, сумма которых превышает лимит провоза в семь раз. У нее нашли 72 тысячи долларов, 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тысяч рублей. Нарушительница пояснила, что забыла их задекларировать. Теперь ей грозит штраф, в деле разбираются следователи, сообщает УралМэш.

На таможне в Екатеринбурге выявили 384 пары нелегальных кроссовок из КНР
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотни пассажиров в аэропорту Кольцово устроили бунт из-за задержки рейса в АнтальюСамолет не смог взлететь с первой попытки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Деньги#Таможня#США#Декларация#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Евгения Сафина
Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Сегодня, 06:35
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:47
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Сегодня, 12:24
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Сегодня, 08:11
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Сегодня, 10:39
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Сегодня, 09:50