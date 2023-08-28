Гражданка США из Нижнего Тагила пыталась нелегально провезти в Кольцово 6 млн рублей

Однако сотрудники таможни обнаружили, что у женщины были наличные деньги, сумма которых превышает лимит провоза в семь раз. У нее нашли 72 тысячи долларов, 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тысяч рублей. Нарушительница пояснила, что забыла их задекларировать. Теперь ей грозит штраф, в деле разбираются следователи, сообщает УралМэш.