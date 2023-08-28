Хирург поделился информацией о грозящих курящим видах рака

Беседуя с журналистом NEWS.ru хирург напомнил, что никотин, а также другие вещества, содержащиеся в сигаретах и других табачных и никотиносодержащих изделиях могут вызвать рак гортани, почек, шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, острый миелоидный лейкоз.