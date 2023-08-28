Хирург поделился информацией о грозящих курящим видах рака

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Беседуя с журналистом NEWS.ru хирург напомнил, что никотин, а также другие вещества, содержащиеся в сигаретах и других табачных и никотиносодержащих изделиях могут вызвать рак гортани, почек, шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, острый миелоидный лейкоз.
Дело в том, что в результате употребления никотиносодержащих продуктов разрушается ДНК и перестаёт нормально функционировать иммунитет. Это ведёт к накоплению патогенных клеток.
Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что важно помнить о профилактике раковых заболеваний. Для этого необходимо отказаться от курения и других вредных привычек. Также требуется сбалансированное питание, ежедневные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.