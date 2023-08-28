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Updated Сегодня, 10:41

Хирург поделился информацией о грозящих курящим видах рака

28 августа 2023, 10:41
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал, какие болезни развиваются от курения.

Беседуя с журналистом NEWS.ru хирург напомнил, что никотин, а также другие вещества, содержащиеся в сигаретах и других табачных и никотиносодержащих изделиях могут вызвать рак гортани, почек, шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы, острый миелоидный лейкоз.

Дело в том, что в результате употребления никотиносодержащих продуктов разрушается ДНК и перестаёт нормально функционировать иммунитет. Это ведёт к накоплению патогенных клеток.

Врач-онколог Видновской РКБ Гузаль Азизова заявила, что важно помнить о профилактике раковых заболеваний. Для этого необходимо отказаться от курения и других вредных привычек. Также требуется сбалансированное питание, ежедневные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

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