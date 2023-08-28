Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске

Выходя из магазина, расположенного недалеко от детской площадки в Анапе, тагильчанин заметил двух целенаправленно идущих к нему сотрудников полиции. Представившись, они попросили у мужчины документы. Однако у жителя Нижнего Тагила их с собой не оказалось и туриста задержали для выяснения личности.