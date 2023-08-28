Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Выходя из магазина, расположенного недалеко от детской площадки в Анапе, тагильчанин заметил двух целенаправленно идущих к нему сотрудников полиции. Представившись, они попросили у мужчины документы. Однако у жителя Нижнего Тагила их с собой не оказалось и туриста задержали для выяснения личности.
Я попросил подойти полицейских к моей жене, она в это время гуляла с детьми неподалеку. Взял свой телефон и трясущимися руками нашел фотографию первой страницы паспорта. Понятия не имел даже в чем причина, — поделился с TagilCity.ru семьянин.
Как оказалось позже, в городе внедрили пока единственный в России АПК «Купол» — систему искусственного интеллекта с пятью сотнями камер с функцией нейроаналитики. Искусственный интеллект на улицах под разными ракурсами сканирует проходящих мимо людей и помогает отыскать преступников. Именно отдыхающий из Нижнего Тагила оказался похож на злостного неплательщика алиментов, объявленного в федеральный розыск.
Сотрудники ППС показали подозреваемому фотографии с камер наблюдения, где система зафиксировала сходство его лица по трем точкам. Порядка 20-ти минут ушло на установление личности «тагильского злодея».
Все лето эти камеры работают в нашем городе, бывают путаницы, но как правило, система «стреляет» без промаха. Просто как-то под углом: если голову наклонить, повернуть, может быть сходство по точкам на лице. В вашем случае — это подбородок. Когда система находит человека, похожего на подозреваемого, на все пульты передается сигнал, на кпк — снимок того, чью личность необходимо установить, — пояснили мужчине сотрудники полиции.
Полицейские зафиксировали данные паспорта, внесли их в свою базу данных, чтобы ИИ «не словил» мужчину повторно и удалились.
Перенервничали мы знатно. Благо сотрудники были очень вежливыми и не стали скручивать. Сразу пошли в отель, мало ли что. До конца отпуска подобного больше не происходило, — отметил тагильчанин.