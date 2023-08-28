Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе. Посты государственного мониторинга атмосферы в период с 21 по 24 августа фиксировали превышения один день. 24 августа в трех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке и Красном Камне выше нормы был формальдегид. Максимальный показатель вещества составлял 2 ПДК. За остальные дни данные на сайте УГМС пока не опубликованы.