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Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса

Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса

28 августа 2023, 09:50
Фото: tagilcity.ru
Роспотребнадзор отнес Нижний Тагил к городам с опасным воздухом, волонтеры начали делать замеры автотрафика на дорогах, а в поселке Горноуральском оказалось, что местный агрокомплекс сливает фекалии в лес. Главные экологические события недели с 21 по 27 августа.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе. Посты государственного мониторинга атмосферы в период с 21 по 24 августа фиксировали превышения один день. 24 августа в трех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке и Красном Камне выше нормы был формальдегид. Максимальный показатель вещества составлял 2 ПДК. За остальные дни данные на сайте УГМС пока не опубликованы.

Специалисты Роспотребнадзора вновь назвали воздух Нижнего Тагила опасным. По данным за 2022 год, город попал в категорию с самым высоким Ксум. — 5 единиц (суммарный показатель качества атмосферного воздуха). Это значит, что в Нижнем Тагиле наиболее грязная атмосфера среди всех свердловских городов.

Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле начались исследования транспортных потоков для последующего расчета выбросов в воздух от автомобилей. Волонтеры ежедневно в утреннее и вечернее время проводят видеофиксацию возле дорог с помощью 4-метровой мачты. Всего по городу определено 200 точек замеров. После данные передадут ученым, которые рассчитают влияние выхлопных газов от транспорта на атмосферу и дадут рекомендации по распределению автомобильных потоков.

В Нижнем Тагиле начались исследования автотрафика для расчета выбросов от машин
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Нижнетагильское лесничество выяснило, что агрокомплекс «Горноуральский» в одноименном поселке сбрасывает фекалии в близлежащие леса. Правда ведомство не может наказать за это предприятие, так как данный лесной участок не относится к землям лесного фонда. Специалисты лесничества установили, что сброс отходов ведется регулярно.

Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Роспотребнадзор#Анна Григорьева#Дороги#Фекалии#Агрокомплекс#Замеры#Итоги недели#Слив навоза
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