Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru не ловил превышений вредных веществ в воздухе. Посты государственного мониторинга атмосферы в период с 21 по 24 августа фиксировали превышения один день. 24 августа в трех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке и Красном Камне выше нормы был формальдегид. Максимальный показатель вещества составлял 2 ПДК. За остальные дни данные на сайте УГМС пока не опубликованы.
Специалисты Роспотребнадзора вновь назвали воздух Нижнего Тагила опасным. По данным за 2022 год, город попал в категорию с самым высоким Ксум. — 5 единиц (суммарный показатель качества атмосферного воздуха). Это значит, что в Нижнем Тагиле наиболее грязная атмосфера среди всех свердловских городов.
В Нижнем Тагиле начались исследования транспортных потоков для последующего расчета выбросов в воздух от автомобилей. Волонтеры ежедневно в утреннее и вечернее время проводят видеофиксацию возле дорог с помощью 4-метровой мачты. Всего по городу определено 200 точек замеров. После данные передадут ученым, которые рассчитают влияние выхлопных газов от транспорта на атмосферу и дадут рекомендации по распределению автомобильных потоков.
Нижнетагильское лесничество выяснило, что агрокомплекс «Горноуральский» в одноименном поселке сбрасывает фекалии в близлежащие леса. Правда ведомство не может наказать за это предприятие, так как данный лесной участок не относится к землям лесного фонда. Специалисты лесничества установили, что сброс отходов ведется регулярно.