Модульбанк внедрил в «МаркетМетрике» сервис внутренней аналитики маркетплейсов

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Оказалось, что за год количество селлеров, работающих на двух площадках, выросло на 64%, а их доля от совокупного числа компаний выросла с 13 до 18%.
Как передает properm.ru, в исследовании отмечается, что разные маркетплейсы открывают доступ к разным целевым группам покупателей, к тому же площадки предлагают разную ценовую политику в зависимости от категории товаров. Все эти факторы при использовании вспомогательных инструментов помогают продавцам увеличить продажи.
Например, такой инструменты, как «МаркетМетрика», позволяет выбрать и оценить нишу более чем по десяти параметрам. Это, например, поиск товаров по бренду, каталогу, ключевым словам, оценка трендов. Также можно использовать SEO-оптимизацию карточек, прогнозировать закупки и обороты, изучать продажи конкурентов, выгружать необходимые данные и синхронизировать эти функции с крупнейшими российскими маркетплейсами.
Модульбанк запустил на базе «МаркетМетрики» сервис внутренней аналитики продаж на основных маркетплейсах. Вся информация о заказах, продажах и остатках переносится в личный кабинет.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта пояснила, что сервис является бесплатным — он входит в пакет услуг на тарифах для селлеров.