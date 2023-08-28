Модульбанк внедрил в «МаркетМетрике» сервис внутренней аналитики маркетплейсов

Например, такой инструменты, как «МаркетМетрика», позволяет выбрать и оценить нишу более чем по десяти параметрам. Это, например, поиск товаров по бренду, каталогу, ключевым словам, оценка трендов. Также можно использовать SEO-оптимизацию карточек, прогнозировать закупки и обороты, изучать продажи конкурентов, выгружать необходимые данные и синхронизировать эти функции с крупнейшими российскими маркетплейсами.