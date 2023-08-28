Муж белгородской чиновницы назвал бойцов СВО «дураками и нищебродами»

С жалобой на такое поведение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась жена одного из мобилизованных Анна П. Женщина проживает в деревне Колотиловка. По ее словам, супруг замглавы прилюдно на собрании оскорблял всех отправившихся на СВО.