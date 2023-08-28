Муж белгородской чиновницы назвал бойцов СВО «дураками и нищебродами»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
С жалобой на такое поведение к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась жена одного из мобилизованных Анна П. Женщина проживает в деревне Колотиловка. По ее словам, супруг замглавы прилюдно на собрании оскорблял всех отправившихся на СВО.
Муж заместителя главы администрации в общественном месте в присутствии нас, жен мобилизованных, оскорблял наших защитников, называя их дураками и нищебродами. [Он говорил], что если бы у нас были деньги и мы не были бы нищебродами, то могли бы отмазаться, как это сделала их родня. Никто из родственников замглавы администрации не отправился на фронт — и они этим гордится, — заявляет Анна П. в обращении.
Супруга мобилизованного добавила, что женщины, перед которыми выступал мужчина, подали жалобу в прокуратуру. Однако им пришел отказ в привлечении к ответственности, так как прокурор не усмотрел в словах супруга замглавы состава правонарушения.
Вячеслав Гладков назвал позором такое поведение.
Вы правы, что возмущаетесь. Действительно, наши мужчины защищают страну с оружием в руках, получают ранения, гибнут, и поэтому наша задача — всё, что есть в нашем распоряжении [отдавать семьям], помогать этим семьям, что мы стараемся делать Разберемся обязательно в этой ситуации, — сказал Гладков.
Он поручил главе Краснояружского района Андрею Миськову разобраться в ситуации. Также в район выедет начальник Управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев.