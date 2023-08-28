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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

На сокращение зарплат пожаловались медики в Екатеринбурге

На сокращение зарплат пожаловались медики в Екатеринбурге

28 августа 2023, 14:05
Фото: 1MI
О сокращении зарплат рассказали работники ГКБ №24 в Екатеринбурге. По их словам, стимулирующие выплаты, которые они получают как надбавки, сократились сразу на треть.

Оказалось, что выплаты были сокращены, потому что больницей не выполняется план. Изменения в зарплате касаются, в частности, тех отделений, которые освободились от коронавирусных больных. Планом в больнице является госзадание, в соответствии с которым каждое отделение должно принимать определенное количество пациентов, сообщает Е1.

Также госзаказ не был выполнен по причине дефицита кадров. Низкая зарплата, по словам одного из врачей, становится причиной увольнения. Из-за ухода нескольких врачей были закрыты отделения интенсивной терапии и реанимации. В ГКБ осталось одно отделение.

По словам главного врача ЦГКБ №24, в операционном блоке стимулирующие выплаты даже выросли. Их подняли на 30%. Он добавил, что размеры выплат определяются ежемесячно.

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#Общество#Больница#Зарплата#Врачи#Пациенты#Медики#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Дефицит кадров
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