На сокращение зарплат пожаловались медики в Екатеринбурге

Оказалось, что выплаты были сокращены, потому что больницей не выполняется план. Изменения в зарплате касаются, в частности, тех отделений, которые освободились от коронавирусных больных. Планом в больнице является госзадание, в соответствии с которым каждое отделение должно принимать определенное количество пациентов, сообщает Е1.