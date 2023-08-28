На сокращение зарплат пожаловались медики в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Оказалось, что выплаты были сокращены, потому что больницей не выполняется план. Изменения в зарплате касаются, в частности, тех отделений, которые освободились от коронавирусных больных. Планом в больнице является госзадание, в соответствии с которым каждое отделение должно принимать определенное количество пациентов, сообщает Е1.
Также госзаказ не был выполнен по причине дефицита кадров. Низкая зарплата, по словам одного из врачей, становится причиной увольнения. Из-за ухода нескольких врачей были закрыты отделения интенсивной терапии и реанимации. В ГКБ осталось одно отделение.
По словам главного врача ЦГКБ №24, в операционном блоке стимулирующие выплаты даже выросли. Их подняли на 30%. Он добавил, что размеры выплат определяются ежемесячно.