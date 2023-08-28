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Начальник караула ИК в Курганской области покончил с собой

Начальник караула ИК в Курганской области покончил с собой

28 августа 2023, 15:23
Фото: 1MI
В селе Курганской области 24-летний начальник караула ИК покончил жизнь самоубийством.

Тело погибшего молодого человека нашли на постовой вышке. Рядом с ними находились служебный пистолет и записка, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

В настоящее время в Следственном комитете проводится проверка по факту смерти начальника караула.

Напомним, 13 августа 2023 года в Североуральске нашли тело 47-летней женщины, которая покончила с собой в день годовщины свадьбы. Незадолго до происшествия супруги поссорились.

Жительница Североуральска покончила с собой в годовщину свадьбы
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