Начальник караула ИК в Курганской области покончил с собой

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Тело погибшего молодого человека нашли на постовой вышке. Рядом с ними находились служебный пистолет и записка, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
В настоящее время в Следственном комитете проводится проверка по факту смерти начальника караула.
Напомним, 13 августа 2023 года в Североуральске нашли тело 47-летней женщины, которая покончила с собой в день годовщины свадьбы. Незадолго до происшествия супруги поссорились.