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Нелегальная частная сауна сгорела в Нижнем Тагиле

Нелегальная частная сауна сгорела в Нижнем Тагиле

28 августа 2023, 13:27
Фото: 1MI
Несанкционированная частная сауна, надстроенная над гаражом, сгорела на улице Полярная в Нижнем Тагиле.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 27 августа около 19.30. На место пожара выехали шесть огнеборцев и две автоцистерны. Его площадь составила 30 квадратных метров. Они смогли справиться с огнем за девять минут.

Предварительно установлено, что владелец гаража несанкционированно надстроил на втором этаже сауну. Он топил баню, а затем лег спать. Проснулся тагильчанин от запаха гари. Комната была охвачена пламенем, но ему удалось самостоятельно покинуть помещение.

Предполагаемой причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи дымохода. Ущерб и обстоятельства происшествия устанавливается, сообщает отдел надзорной деятельности.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Гараж#Сауна#Евгения Сафина
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