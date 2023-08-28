О хлопках от пожара рассказали жители садов под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Общая площадь пожара — 150 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что с места происшествия слышны звуки взрывов, рассказали Е1 в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пламя сейчас устраняют 12 специалистов на четырех служебных машинах. Информации о пострадавших нет.
Напомним, утром 24 августа 2023 года в саду №9 в Нижнем Тагиле в результате пожара сгорело жилое здание. Его владелец в это время копал картошку и не сразу заметил, что в доме вспыхнул пожар.