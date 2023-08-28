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В коллективном саду в Нижнем Тагиле разгорелся пожар

О хлопках от пожара рассказали жители садов под Нижним Тагилом

28 августа 2023, 16:45
Фото: Е1

В коллективном саду в Нижнем Тагиле разгорелся пожар

Жилой дом вспыхнул в коллективном саду №3 у поселка Монзино в Нижнем Тагиле. Были слышны звуки взрывов. Возгорание произошло 28 августа 2023 года.

Общая площадь пожара — 150 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что с места происшествия слышны звуки взрывов, рассказали Е1 в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Видео: Е1

Пламя сейчас устраняют 12 специалистов на четырех служебных машинах. Информации о пострадавших нет.

Напомним, утром 24 августа 2023 года в саду №9 в Нижнем Тагиле в результате пожара сгорело жилое здание. Его владелец в это время копал картошку и не сразу заметил, что в доме вспыхнул пожар.

В саду Нижнего Тагила сгорел дом, пока хозяин копал картошку
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