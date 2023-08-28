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Огромная толпа людей собралась у «Меги» в Екатеринбурге

Огромная толпа людей собралась у «Меги» в Екатеринбурге

28 августа 2023, 13:01
Фото: 1MI
Вечером 27 августа в Екатеринбурге у торгового центра «Мега» собралась огромная толпа людей, чтобы послушать концерт группы «Винтаж».

Выступление группы было бесплатным в рамках Summer Fest. По словам присутствующих, послушать песни в исполнении Анны Плетневой собралось несколько тысяч человек. В конце выступления прогремел салют, пишет «КП-Екатеринбург».

Певица недавно уже выступала в Екатеринбурге и поздравляла горожан с 300-летним юбилеем города.

Напомним, в 2023 году в Нижним Тагиле на День города состоялись концерты Олега Газманова и молодого исполнителя Фогеля.

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023
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#Свободное время#Концерт#Торговый центр#Толпа#Люди#Екатеринбург#Евгения Сафина
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