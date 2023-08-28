Огромная толпа людей собралась у «Меги» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Выступление группы было бесплатным в рамках Summer Fest. По словам присутствующих, послушать песни в исполнении Анны Плетневой собралось несколько тысяч человек. В конце выступления прогремел салют, пишет «КП-Екатеринбург».
Певица недавно уже выступала в Екатеринбурге и поздравляла горожан с 300-летним юбилеем города.
Напомним, в 2023 году в Нижним Тагиле на День города состоялись концерты Олега Газманова и молодого исполнителя Фогеля.