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Главврач больницы Верхней Салды объяснила дефицит врачей

Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей

28 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI

Главврач больницы Верхней Салды объяснила дефицит врачей

В больнице Верхней Салды объяснили, почему не хватает медперсонала. По словам главврача Анжелики Шлыковой, персонал мигрирует из одного медучреждения в другое, а студенты после целевого обучения уходят в частные клиники.

Миграция врачей и невозвращение студентов

На начало августа этого года в «Верхнесалдинской ЦГБ» числится 401 сотрудник, сообщила в официальном ответе TagilCity.ru главврач больницы Анжелика Шлыкова. Из них 37 врачей, которые числятся на постоянной основе, и еще 28, работающих по совмещению.

Укомплектованность штатного расписания ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» на
01.08.2023 врачами на 91%, средним медицинским персоналом на 88,2%, — сообщила редакции главврач, не сообщив при этом общее количество ставок.

Нехватку персонала Анжелика Шлыкова объяснила тем, что студенты, окончившие учебу по целевому обучению, не отрабатывают положенные три-пять лет, а уходят в частные клиники. Также, по ее словам, медицинский персонал мигрирует по медучреждениям, относящимся к Верхней и Нижней Салде.

На территории двух небольших городов Верхняя и Нижняя Салда находятся четыре медицинских учреждения. Медицинский персонал мигрирует из одного учреждения в другое, — пояснила Анжелика Шлыкова.
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Кого не хватает конкретно — неизвестно

Вопрос редакции, врачей каких конкретно специальностей не хватает в больнице, был оставлен главврачом без ответа. Ранее жители Верхней Салды рассказывали TagilCity.ru, что в стационаре дефицит хирургов. На дежурстве находится только один врач — с понедельника по пятницу. Правда эту информацию в больнице не подтвердили.

Хирургическое отделение укомплектовано двумя врачами-хирургами, оно работает в штатном режиме. Дежурство в ночное время осуществляются врачами-хирургами. Также в сентябре 2023 года будет трудоустроен врач-хирург после окончания целевой ординатуры по хирургии, — ответили в «Верхнесалдинской ЦГБ».
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Отказали или нет?

В середине августа в редакцию TagilCity.ru обратился салдинец и рассказал, что его супругу с острой болью в правом боку отказались принимать в стационаре, сославшись именно на нехватку врачей. Ему пришлось везти жену самому в Нижний Тагил, по дороге прибегнув к помощи сотрудников ГИБДД. Оказалось, что счет ее жизни шел на минуты. Врачи ГБ №1 оказали пациентке всю необходимую помощь.

В больнице Верхней Салды заявили, что никаких отказов пациентке не было:

По поводу отказа медицинской помощи пациентке 12 августа в Министерство здравоохранения Свердловской области официально дан ответ, факт отказа в медицинской помощи не подтвержден, нарушений в сроках и предоставлении медицинской помощи не зафиксировано.
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Не только в Салде

С проблемами нехватки врачей в больницах Свердловской области пациенты сталкиваются практически в каждом городе. Например, в июле был острый дефицит анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила. Больным приходилось ждать плановых операций по нескольку дней. В медучреждении объяснили это увеличившимся потоком пациентов. А в региональном Минздраве пояснили, что при общей нехватке врачей данного профиля, несколько медиков отсутствовали по уважительным причинам — отпуск и длительный больничный лист.

Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила
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На начало 2023 года в больницах и поликлиниках региона была открыта 821 вакансия врачей различных специальностей. Наиболее острый дефицит ощущался среди хирургов, анестезиологов-реаниматологов, а также травматологов-ортопедов. Для восполнения штата больниц в Свердловской области было открыто порядка 200 мест для целевого обучения в Уральском государственном медуниверситете. Но на место работы они придут только через 5-7 лет после обучения, так что кадры среди медиков восполнятся не сразу.

Уже в середине этого года одна из платформ рекрутинга привела данные, что за шесть месяцев в регионе было открыто 10,3 тысячи вакансий медработников, но это с учетом среднего медицинского персонала и спросом от частных клиник. Такая цифра оказалась больше на 42%, чем годом ранее. На одну медицинскую вакансию в 2023 году приходилось 1,2 резюме.

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#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Свердловская область#Медработники#Анна Григорьева#Медперсонал#Специальности#Учеба#Хирурги#Отказ#Дефицит врачей
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