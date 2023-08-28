Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей

На начало 2023 года в больницах и поликлиниках региона была открыта 821 вакансия врачей различных специальностей. Наиболее острый дефицит ощущался среди хирургов, анестезиологов-реаниматологов, а также травматологов-ортопедов. Для восполнения штата больниц в Свердловской области было открыто порядка 200 мест для целевого обучения в Уральском государственном медуниверситете. Но на место работы они придут только через 5-7 лет после обучения, так что кадры среди медиков восполнятся не сразу.