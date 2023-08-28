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Под Нижним Тагилом отец выгонял детей из купленной на маткапитал квартиры

Под Нижним Тагилом отец выгонял детей из купленной на маткапитал квартиры

28 августа 2023, 13:53
Фото: 1MI
В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом отец решил выгнать детей из квартиры, которая была приобретена на средства материнского капитала.

Из-за этого семья могла остаться без единственного жилья. Сертификат мама детей получила в 2012 году. Всего в семье трое детей. Муж женщины с разрешения супруги приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в селе Петрокаменское.

Кредит был погашен с помощью совместных средств и сертификата. Однако супруги через какое-то время развелись. Тогда выяснилось, что доли в квартире на детей не оформлены. При этом сам мужчина стал выгонять семью из жилья и угрожать им.

За маму и детей заступились сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что средства материнского капитала были использованы незаконно. Суд в результате обязал мужчину выделить доли детям в течение полугода. Когда решение вступит в силу, отцу семейства предстоит решить, что делать дальше — продать свою долю бывшей жене или выкупить жилье полностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Дети#Суд#Жилье#Развод#Ирина Кирилова
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