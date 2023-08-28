Под Нижним Тагилом отец выгонял детей из купленной на маткапитал квартиры

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Из-за этого семья могла остаться без единственного жилья. Сертификат мама детей получила в 2012 году. Всего в семье трое детей. Муж женщины с разрешения супруги приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в селе Петрокаменское.
Кредит был погашен с помощью совместных средств и сертификата. Однако супруги через какое-то время развелись. Тогда выяснилось, что доли в квартире на детей не оформлены. При этом сам мужчина стал выгонять семью из жилья и угрожать им.
За маму и детей заступились сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что средства материнского капитала были использованы незаконно. Суд в результате обязал мужчину выделить доли детям в течение полугода. Когда решение вступит в силу, отцу семейства предстоит решить, что делать дальше — продать свою долю бывшей жене или выкупить жилье полностью, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.