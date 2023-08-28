Полковник из Екатеринбурга назначен военным комиссаром Тюменской области

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В будущем он может стать военным комиссаром. Об этом пишет 72.RU со ссылкой на собственные источники. Сам Чирков информацию не опровергает, но и не подтверждает.
По его словам, он не уполномочен давать подобные комментарии. По его словам, на данный момент военным комиссаром он не является и заместителем тоже. В Тюмени он находится в командировке.
Чирков отметил, что штатным военным комиссаром является Алексей Куличков. На данный момент он в командировке.
Напомним, Сергей Чирков был врио военного комиссара Свердловской области. В ноябре 2022 года на его должность был назначен полковник Юрий Аксенов.