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Полковник из Екатеринбурга назначен военным комиссаром Тюменской области

Полковник из Екатеринбурга назначен военным комиссаром Тюменской области

28 августа 2023, 15:25
Фото: 1MI
Полковник Сергей Чирков из Екатеринбурга, который отвечал за мобилизацию в Свердловской области, теперь будет работать в Тюмени. Он исполняет обязанности военного комиссара.

В будущем он может стать военным комиссаром. Об этом пишет 72.RU со ссылкой на собственные источники. Сам Чирков информацию не опровергает, но и не подтверждает.

По его словам, он не уполномочен давать подобные комментарии. По его словам, на данный момент военным комиссаром он не является и заместителем тоже. В Тюмени он находится в командировке.

Чирков отметил, что штатным военным комиссаром является Алексей Куличков. На данный момент он в командировке.

Напомним, Сергей Чирков был врио военного комиссара Свердловской области. В ноябре 2022 года на его должность был назначен полковник Юрий Аксенов.

#Политика#Назначение#Пост#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Военный комиссар
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