Полуголые девушки устроили фотосессию в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Это были модели, которые готовились к фотосессии. Им требовались лимоны, а покупать их они пошли в готовых образах. Однако с рынка девушек выгнали, сообщив, что территория является частной.
Фотограф Софья Бабак, которая занимается фотосессией, рассказала, что она вдохновилась фотографиями в интернете. Она думала, что лимоны получится арендовать, однако ничего не вышло.
После этого девушка заказала искусственные лимоны, но ее не устроил их размер. Поэтому она вместе с девушками отправилась на рынок. Сначала модели снимались на самом рынке, а затем они отправились на пикапе на площадь 1905 года.