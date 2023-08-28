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Updated Сегодня, 14:49

Полуголые девушки устроили фотосессию в центре Екатеринбурга

Полуголые девушки устроили фотосессию в центре Екатеринбурга

28 августа 2023, 14:47
Фото: E1
Девушек в обтягивающих боди заметили в центре Екатеринбурга на площади 1905 года и Шарташском рынке. Это произошло 26 августа.

Это были модели, которые готовились к фотосессии. Им требовались лимоны, а покупать их они пошли в готовых образах. Однако с рынка девушек выгнали, сообщив, что территория является частной.

Фотограф Софья Бабак, которая занимается фотосессией, рассказала, что она вдохновилась фотографиями в интернете. Она думала, что лимоны получится арендовать, однако ничего не вышло.

Фото: E1

После этого девушка заказала искусственные лимоны, но ее не устроил их размер. Поэтому она вместе с девушками отправилась на рынок. Сначала модели снимались на самом рынке, а затем они отправились на пикапе на площадь 1905 года.

Полуголую девушку в фате и нижнем белье заметили в центре Екатеринбурга
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#Свободное время#Фото#Девушки#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Модели
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