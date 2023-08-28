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Роженица скончалась в роддоме Артемовского

Роженица скончалась в роддоме Артемовского

28 августа 2023, 16:12
Фото: 1MI
Беременная молодая женщина скончалась в роддоме в Артемовском. Происшествие случилось ночью 26 августа 2023 года.

По плану женщина должна была рожать в сентябре. Однако несколько дней назад она обратилась в Областной перинатальный центр из-за того, что у нее ухудшилось самочувствие, рассказал Ура.ру главврач Артемовской центральной больницы Андрей Карташов.

Врачи роддома приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Медики боролись за жизнь свердловчанки и ее ребенка, однако спасти ее не удалось. Для установления причины ее смерти создали экспертную медкомиссию.

По предварительному заключению, врачи действовали по правилам. Ребенок сейчас находится под наблюдением врачей перинатального центра.

Напомним, недавно в Свердловской области врачи спасли 26-летнюю девушку, которая перенесла инсульт после рождения четвертого ребенка.

От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской области
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