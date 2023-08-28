Роженица скончалась в роддоме Артемовского

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
По плану женщина должна была рожать в сентябре. Однако несколько дней назад она обратилась в Областной перинатальный центр из-за того, что у нее ухудшилось самочувствие, рассказал Ура.ру главврач Артемовской центральной больницы Андрей Карташов.
Врачи роддома приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Медики боролись за жизнь свердловчанки и ее ребенка, однако спасти ее не удалось. Для установления причины ее смерти создали экспертную медкомиссию.
По предварительному заключению, врачи действовали по правилам. Ребенок сейчас находится под наблюдением врачей перинатального центра.
Напомним, недавно в Свердловской области врачи спасли 26-летнюю девушку, которая перенесла инсульт после рождения четвертого ребенка.