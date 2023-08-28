Рыбак из Екатеринбурга исчез на озере в Челябинской области

Мужчина пошел порыбачить на озере и не вернулся. Через некоторое время его родственники заметили, что к берегу прибило пустую лодку, которая была перевернута. Они вызвали спасателей и полицейских, однако найти пропавшего пока не удалось, пишет 74.ру.