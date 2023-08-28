Рыбак из Екатеринбурга исчез на озере в Челябинской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Мужчина пошел порыбачить на озере и не вернулся. Через некоторое время его родственники заметили, что к берегу прибило пустую лодку, которая была перевернута. Они вызвали спасателей и полицейских, однако найти пропавшего пока не удалось, пишет 74.ру.
Вокруг лодки плавали спасательный жилет и личные вещи рыбака. В поисково-спасательной службе Челябинской области рассказали, что показания близких и свидетелей обстоятельства происшествия прояснить не помогли. Также неизвестно, в каком именно месте перевернулась лодка.
Напомним, в Новоуральске две недели ищут пропавшего 32-летнего мужчину. Предположительно, он может находиться в другом районе или в другом городе.