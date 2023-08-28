tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Рыбак из Екатеринбурга исчез на озере в Челябинской области

Рыбак из Екатеринбурга исчез на озере в Челябинской области

28 августа 2023, 15:10
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
64-летний мужчина из Екатеринбурга бесследно пропал во время рыбалки на озере Куяш в Челябинской области. Свердловчанин исчез 25 августа 2023 года.

Мужчина пошел порыбачить на озере и не вернулся. Через некоторое время его родственники заметили, что к берегу прибило пустую лодку, которая была перевернута. Они вызвали спасателей и полицейских, однако найти пропавшего пока не удалось, пишет 74.ру.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Вокруг лодки плавали спасательный жилет и личные вещи рыбака. В поисково-спасательной службе Челябинской области рассказали, что показания близких и свидетелей обстоятельства происшествия прояснить не помогли. Также неизвестно, в каком именно месте перевернулась лодка.

Напомним, в Новоуральске две недели ищут пропавшего 32-летнего мужчину. Предположительно, он может находиться в другом районе или в другом городе.

32-летнего пропавшего мужчину из Новоуральска ищут почти две недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Верхней Пышмой пропала нуждающаяся в помощи пожилая женщинаСбежавший из машины скорой помощи в Нижнем Тагиле пожилой мужчина найден мертвымПропавший житель Свердловской области разыскивается почти неделю
#Происшествия#Полиция#Спасатели#Поиск#Рыбалка#Лодка#Озеро#Рыбак#ЧП#Пропавший#Пропажа#Поиски#Водоем#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Исчез#Инцидент#Озеро Куяш
Подпишитесь
Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
Сегодня, 06:35
Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:47
Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
Сегодня, 12:24
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
Сегодня, 08:11
Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
Сегодня, 10:39
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Сегодня, 09:50