Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа

Замеры проходили при температуре воздуха +12 градусов и северо-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Кромe того, жители центра и Тагилстроя сообщали, что в ночь на 28 августа появился резкий химический запах на улице. Некоторые из тагильчан почувствовали ухудшение самочувствия: появились кашель, головная боль, тошнота, боль в горле.