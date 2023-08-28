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Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа

Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа

28 августа 2023, 06:35
Фото: tagilcity.ru
При замерах воздуха 28 августa в Нижнем Тагиле разовую ПДК в 3,8 раза превысил сероводород.

Замеры проходили при температуре воздуха +12 градусов и северо-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Кромe того, жители центра и Тагилстроя сообщали, что в ночь на 28 августа появился резкий химический запах на улице. Некоторые из тагильчан почувствовали ухудшение самочувствия: появились кашель, головная боль, тошнота, боль в горле.

После 20-минутных замеров показатель сероводорода составил 0,03 мг/м3, что превышает его норму в 3,8 раза. Разовая ПДК вещества — 0,008 мг/м3.

Сероводород превысил норму в 3,8 раза 28 августаСероводород превысил норму в 3,8 раза 28 августа
Сероводород превысил норму в 3,8 раза 28 августа
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации o состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Воздух#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Сероводород
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