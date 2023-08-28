Стали известны итоги всероссийского экочелленджа «Чистая вода»

«Вода России» — экоакция, которая смогла объединить максимальное количество участников — 8,2 миллиона человек. Ее девиз: «Принес — забери». Это означает, что все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо унести обратно. Цель и акции, и челленджа — выработать привычку убирать за собой во время отдыха, а также задуматься над тем, какой вред наносит мусор окружающей среде.