Стали известны итоги всероссийского экочелленджа «Чистая вода»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Экочеллендж «Воды России» в социальных сетях уже проводился неоднократно. Главная задача такой инициативы — выработать у граждан навык соблюдать чистоту берегов водоемов, пишет kp.ru.
«Вода России» — экоакция, которая смогла объединить максимальное количество участников — 8,2 миллиона человек. Ее девиз: «Принес — забери». Это означает, что все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо унести обратно. Цель и акции, и челленджа — выработать привычку убирать за собой во время отдыха, а также задуматься над тем, какой вред наносит мусор окружающей среде.
Аудитория челленджа «Чистая вода» в социальных сетях превысила отметку в три миллиона пользователей. Конкурс был поделен на два этапа. В рамках первого этапа от участников требовалось сделать красивые фотографии людей, животных, зданий, предметов, отраженных в воде, или через призму воды.
Лучших участников определяло жюри. Победительница получила возможность отправиться в поездку на двоих на Камчатку. Участнику, занявшему второе место, полагается ноутбук в качестве приза. А третье место в этом году поделили между собой шесть человек, которым вручат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».
В рамках участия во втором этапе перед претендентами на победу стояла задача снять клип с маской конкурса и выложить его в соцсети «ВКонтакте». Победители были выбраны с помощью генератора случайных чисел. Шесть человек получили умные наушники и еще шесть — электронные часы. Но главное — любовь к родным берегам, которую каждый из участников смог продемонстрировать.