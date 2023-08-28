tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Стали известны итоги всероссийского экочелленджа «Чистая вода»

Стали известны итоги всероссийского экочелленджа «Чистая вода»

28 августа 2023, 09:17
Фото: 1MI
Организаторы экочелленджа «Чистая вода» объявили имена победителей. Обладательница первого места поедет на Камчатку. Конкурс прошел при поддержке всероссийской акции «Вода России», медиагруппы «Комсомольская правда» и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Экочеллендж «Воды России» в социальных сетях уже проводился неоднократно. Главная задача такой инициативы — выработать у граждан навык соблюдать чистоту берегов водоемов, пишет kp.ru.

«Вода России» — экоакция, которая смогла объединить максимальное количество участников — 8,2 миллиона человек. Ее девиз: «Принес — забери». Это означает, что все, что люди приносят с собой на берега рек, озер и морей, необходимо унести обратно. Цель и акции, и челленджа — выработать привычку убирать за собой во время отдыха, а также задуматься над тем, какой вред наносит мусор окружающей среде.

Аудитория челленджа «Чистая вода» в социальных сетях превысила отметку в три миллиона пользователей. Конкурс был поделен на два этапа. В рамках первого этапа от участников требовалось сделать красивые фотографии людей, животных, зданий, предметов, отраженных в воде, или через призму воды.

Лучших участников определяло жюри. Победительница получила возможность отправиться в поездку на двоих на Камчатку. Участнику, занявшему второе место, полагается ноутбук в качестве приза. А третье место в этом году поделили между собой шесть человек, которым вручат умные станции «Яндекс Лайт» с голосовым помощником «Алиса».

В рамках участия во втором этапе перед претендентами на победу стояла задача снять клип с маской конкурса и выложить его в соцсети «ВКонтакте». Победители были выбраны с помощью генератора случайных чисел. Шесть человек получили умные наушники и еще шесть — электронные часы. Но главное — любовь к родным берегам, которую каждый из участников смог продемонстрировать.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
Сегодня, 09:50
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14