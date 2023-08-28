«Траст» продал «Точку» за сумму, эквивалентную трем капиталам

Эксперты отметили, что продажа банка «Точка» по цене, эквивалентной трем капиталам — это очень высокий показатель для рынка. По мнению директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константина Ордова, продажа «Точки» является значимым событием для рынка. «Один из ключевых показателей успешности этой сделки — мультипликатор к капиталу — 3. Следует напомнить, что акции „Сбера“ торгуются с мультипликатором отношения цены к балансовой стоимости капитала на уровне 1. А банк „Открытие“ был продан с мультипликатором 0,7, что также считалось хорошим показателем. „Трасту“ удалось продать АО „Точка“ за сумму, почти в 3 раза превышающую капитал группы, что говорит о высоком качестве работы с этим активом и уверенности в нем со стороны инвесторов», — отметил эксперт.