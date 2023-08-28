Труп мужчины пролежал в закрытой квартире в Екатеринбурге несколько дней

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Соседи обратили внимание, что мужчины не видно больше недели. Его бывшая жена, которая живет с сыном в Санкт-Петербурге, попросила позвонить в квартиру и выяснить, в чем дело. На звонки никто не открыл, пишет Е1.
Тогда одна из местных жительниц открыла дверь запасными ключами, которые были у нее на хранении. Оказалось, что мужчина умер некоторое время назад. По словам соседей, в квартире стоял неприятный запах. Здесь же находилась кошка.
Тело отправили на судмедэкспертизу. Внешних повреждений на погибшем не обнаружено. Сотрудники Следственного комитета проводят сейчас проверку, рассказал помощник главы регионального СУ СК Александр Шульга.
Руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых отметил, что, предположительно, смерть екатеринбуржца некриминальная.
Напомним, ночью 27 августа 2023 года в Екатеринбурге прохожие заметили мертвого мужчину, который лежал около проезжей части.