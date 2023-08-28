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Туриста из Тагила задержали в Анапе, а в Верхней Салде объяснили нехватку врачей

Туриста из Тагила задержали в Анапе, а в Верхней Салде объяснили нехватку врачей

28 августа 2023, 15:00
Фото: Midjourney
Туриста из Нижнего Тагила, отдыхающего в Анапе с семьей, задержала полиция, а в больнице Верхней Салды объяснили нехватку врачей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 августа.

Главный врач больницы Верхней Салды объяснила, почему в медицинском учреждении не хватает персонала. По ее словам, работники мигрируют по больницам. Кроме того, студенты, проходящие целевое обучение, уходят в частные клиники.

Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачей
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Туриста из Нижнего Тагила, который отдыхал с семьей в Анапе, задержали полицейские. Они спутали мужчину с неплательщиком алиментов, находящимся в федеральном розыске. Оказалось, что на улицах города установлены видеокамеры. Искусственный интеллект помогает искать преступников.

Искусственный интеллект в Анапе спутал туриста из Тагила с алиментщиком в розыске
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В Роспотребнадзоре заявили, что в Нижнем Тагиле опасный воздух. На дорогах города начались замеры трафика автомобилей, а в Гороноуральском агрокомплекс сливает свиные фекалии в лес. Редакция TagilCity.ru опубликовала главные экологические новости прошлой недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: опасный воздух, замеры на дорогах и слив навоза в леса
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В Нижнем Тагиле не хватает учителей, больше всего спрос на преподавателей математики. При этом ставка педагога варьируется в среднем от 19 до 30 тысяч рублей. Однако средняя зарплата учителей в Свердловской области составляет 40,9 тысячи рублей.

Вакансий много, а денег — нет. Какую зарплату предлагают учителям в Нижнем Тагиле
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Журналист TagilCity.ru вместе с семьей съездила в отпуск в Анапу. Среди плюсов отдыха там она отметила чистоту, свежий воздух, жилье и питание на любой ценник. Не понравилось тагильчанке грязное море, узкие тротуары и огромное количество людей.

Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?
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#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Больница#Отдых#Полиция#Воздух#Зарплата#Учитель#Евгения Сафина
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