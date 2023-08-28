Туриста из Тагила задержали в Анапе, а в Верхней Салде объяснили нехватку врачей

В Нижнем Тагиле не хватает учителей, больше всего спрос на преподавателей математики. При этом ставка педагога варьируется в среднем от 19 до 30 тысяч рублей. Однако средняя зарплата учителей в Свердловской области составляет 40,9 тысячи рублей.