Туриста из Тагила задержали в Анапе, а в Верхней Салде объяснили нехватку врачей

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Главный врач больницы Верхней Салды объяснила, почему в медицинском учреждении не хватает персонала. По ее словам, работники мигрируют по больницам. Кроме того, студенты, проходящие целевое обучение, уходят в частные клиники.
Туриста из Нижнего Тагила, который отдыхал с семьей в Анапе, задержали полицейские. Они спутали мужчину с неплательщиком алиментов, находящимся в федеральном розыске. Оказалось, что на улицах города установлены видеокамеры. Искусственный интеллект помогает искать преступников.
В Роспотребнадзоре заявили, что в Нижнем Тагиле опасный воздух. На дорогах города начались замеры трафика автомобилей, а в Гороноуральском агрокомплекс сливает свиные фекалии в лес. Редакция TagilCity.ru опубликовала главные экологические новости прошлой недели.
В Нижнем Тагиле не хватает учителей, больше всего спрос на преподавателей математики. При этом ставка педагога варьируется в среднем от 19 до 30 тысяч рублей. Однако средняя зарплата учителей в Свердловской области составляет 40,9 тысячи рублей.
Журналист TagilCity.ru вместе с семьей съездила в отпуск в Анапу. Среди плюсов отдыха там она отметила чистоту, свежий воздух, жилье и питание на любой ценник. Не понравилось тагильчанке грязное море, узкие тротуары и огромное количество людей.