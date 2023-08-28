Участник конфликта с матерью на ЖБИ в Екатеринбурге рассказал свою версию

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Олег ехал на своей Lada по двору на Сиреневом бульваре. По проезжей части ехал мальчик на велосипеде. Мужчина успел заехать на тротуар. Этот момент увидела мама ребенка. Она сделала замечание водителю, а также пнула автомобиль.
В результате началась ссора. Водитель два раза ударил велосипед, а также чуть не началась драка. После этого к подъезду вышел супруг женщины Антон и началась потасовка.
После инцидента Олег объяснил, что женщина сама начала его оскорблять, а затем ударила автомобиль. Также, по словам мужчины, на записи с камер видно, что его первым ударил супруг оппонентки. Он отметил, что муж также бегал за ним с бутылкой. Кроме того, у мужчины имеется запись, на которой слышно, что его несколько раз обзывают, предлагают уехать. Он считает, что это оскорбление и разжигание межнациональной розни.
Олег добавил, что конфликт на этом не был исчерпан. Супруг героини бросил в автомобиль что-то похожее на камень. От него осталась вмятина. Однако сам Антон утверждает, что это была пачка сигарет. В результате Олег написал заявление в полицию. По нему уже проводится проверка.