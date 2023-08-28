Участник конфликта с матерью на ЖБИ в Екатеринбурге рассказал свою версию

После инцидента Олег объяснил, что женщина сама начала его оскорблять, а затем ударила автомобиль. Также, по словам мужчины, на записи с камер видно, что его первым ударил супруг оппонентки. Он отметил, что муж также бегал за ним с бутылкой. Кроме того, у мужчины имеется запись, на которой слышно, что его несколько раз обзывают, предлагают уехать. Он считает, что это оскорбление и разжигание межнациональной розни.