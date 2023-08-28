Участница Универсиады из Аргентины разбила голову на соревновании в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Девушку доставили в больницу, где ей в течение нескольких дней оказывали необходимую медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе МФУС.
Из-за полученного повреждения спортсменка больше не сможет участвовать в спортивном фестивале. Когда она вернулась из клиники в деревню, ей вручили подарки с символикой города и фестиваля спорта.
По словам прыгуньи, в деревне и в самом Екатеринбурге ей понравилось. Кроме того, девушка отметила дружелюбную атмосферу во время фестиваля.
Напомним, открытие деревни университетского спорта прошло 18 августа 2023 года. В этот же день в деревне поселились первые прибывшие участники.