tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:21

Published Сегодня, 04:21

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Участница Универсиады из Аргентины разбила голову на соревновании в Екатеринбурге

Участница Универсиады из Аргентины разбила голову на соревновании в Екатеринбурге

28 августа 2023, 04:21
Фото: Международный фестиваль университетского спорта
Аука Лиуе Соса, которая представляла Аргентину на Универсиаде в Екатеринбурге, получила травму головы.

Девушку доставили в больницу, где ей в течение нескольких дней оказывали необходимую медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе МФУС.

Из-за полученного повреждения спортсменка больше не сможет участвовать в спортивном фестивале. Когда она вернулась из клиники в деревню, ей вручили подарки с символикой города и фестиваля спорта.

По словам прыгуньи, в деревне и в самом Екатеринбурге ей понравилось. Кроме того, девушка отметила дружелюбную атмосферу во время фестиваля.

Напомним, открытие деревни университетского спорта прошло 18 августа 2023 года. В этот же день в деревне поселились первые прибывшие участники.

В Екатеринбурге открылась деревня Универсиады
Узнать подробнее
Читайте также:
Отравившуюся в Сочи девочку из Екатеринбурга не смогли перевезти в другой городМужчина открыл стрельбу в семью из газового пистолета во время салюта в Екатеринбурге«Режим наследия». Губернатор Куйвашев высказался об Универсиаде в Екатеринбурге
#Происшествия#Спорт#Больница#Фестиваль#Врачи#Девушка#ЧП#Спортсменка#Медицинская помощь#Универсиада#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Роспотребнадзор вновь назвал опасным воздух Нижнего Тагила
25 августа, 09:41
«Единая Россия» провела с попавшимся на коррупции главой ГГО Летниковым беседу
25 августа, 10:01
Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в центральной городской больнице
25 августа, 16:50
УСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
25 августа, 04:46
Есть загрязнение рек и земли: нижнетагильское лесничество побывало у свинокомплекса
25 августа, 10:05
Массовые сообщения с соболезнованиями о смерти приходят Иосифу Пригожину и Валерии
25 августа, 13:14