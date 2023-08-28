Удирающий от ДПС пьяный водитель сбил мотоциклиста в Челябинской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Авария произошла на перекрестке улицы Чичерина и Университетской Набережной. 40-летний водитель Audi пытался скрыться от экипажа ДПС после того, как полицейские хотели его затормозить за превышение скоростного режима.
В результате автомобилист снес 25-летнего водителя мотоцикла Yamaha, а сам вылетел на обочину дороги. Выяснилось, что он был пьян. Пострадавший находится в больнице с травмами, сообщает Урал Мэш.