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Удирающий от ДПС пьяный водитель сбил мотоциклиста в Челябинской области

Удирающий от ДПС пьяный водитель сбил мотоциклиста в Челябинской области

28 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI
В Челябинской области пьяный водитель, который пытался скрыться от экипажа ДПС, сбил на скорости мотоциклиста. Пострадавший доставлен в больницу с травмами.

Авария произошла на перекрестке улицы Чичерина и Университетской Набережной. 40-летний водитель Audi пытался скрыться от экипажа ДПС после того, как полицейские хотели его затормозить за превышение скоростного режима.

В результате автомобилист снес 25-летнего водителя мотоцикла Yamaha, а сам вылетел на обочину дороги. Выяснилось, что он был пьян. Пострадавший находится в больнице с травмами, сообщает Урал Мэш.

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#ДТП#Челябинская область#Водитель#Погоня#Травмы#ДПС#Евгения Сафина#Мотоциклист
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