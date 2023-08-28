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Установлена личность женщины, утонувшей в реке в Екатеринбурге

Установлена личность женщины, утонувшей в реке в Екатеринбурге

28 августа 2023, 15:43
Фото: 1MI
Утонувшей женщиной, которую нашли обнаженной в реке Исеть в Екатеринбурге, оказалась 56-летняя бездомная из свердловского поселка Арти.

Погибшая женщина оказалась избитой. Ее тело опознали следователи. В Следственном комитете начали проводить проверку по факту инцидента, пишет «КП-Екатеринбург».

Совместно с полицейскими сотрудники Следкома выясняют причину и обстоятельства гибели свердловчанки. Также ведется опрос очевидцев происшествия.

Напомним, тело женщины вытащили из воды утром 25 августа 2023 года. Погибшую извлекли из Исети приехавшие спасатели.

Труп обнаженной женщины найден в Исети
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