Установлена личность женщины, утонувшей в реке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Погибшая женщина оказалась избитой. Ее тело опознали следователи. В Следственном комитете начали проводить проверку по факту инцидента, пишет «КП-Екатеринбург».
Совместно с полицейскими сотрудники Следкома выясняют причину и обстоятельства гибели свердловчанки. Также ведется опрос очевидцев происшествия.
Напомним, тело женщины вытащили из воды утром 25 августа 2023 года. Погибшую извлекли из Исети приехавшие спасатели.