В Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку Исеть

В связи с этим юрлицо получило штраф на сумму в 80 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта и пользование им с нарушением, а также за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. После вмешательства прокуратуры сброс сточных вод был прекращен, сообщили в ведомстве.