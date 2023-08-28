В Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку Исеть

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сотрудники ведомства установили, что предприятия занимается строительством очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и откачивает грунтовые воды. При этом компания сбрасывает в реку Исеть сточные воды, которые превышают установленные нормативы качества.
В связи с этим юрлицо получило штраф на сумму в 80 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта и пользование им с нарушением, а также за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. После вмешательства прокуратуры сброс сточных вод был прекращен, сообщили в ведомстве.