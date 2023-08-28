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В Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку Исеть

В Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку Исеть

28 августа 2023, 10:49
Фото: 1MI
На 80 тысяч рублей оштрафовано ООО «СК „Исеть“ в Арамиле за сброс сточных вод в реку. Проверку проводила Сысертская межрайонная прокуратура.

Сотрудники ведомства установили, что предприятия занимается строительством очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и откачивает грунтовые воды. При этом компания сбрасывает в реку Исеть сточные воды, которые превышают установленные нормативы качества.

В связи с этим юрлицо получило штраф на сумму в 80 тысяч рублей за самовольное занятие водного объекта и пользование им с нарушением, а также за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты. После вмешательства прокуратуры сброс сточных вод был прекращен, сообщили в ведомстве.

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#Экология#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Штраф#Сточные воды#Река#Арамиль#Евгения Сафина
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